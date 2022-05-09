Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXVI тура

Сегодня завершится 26-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Первая встреча состоится в Габале, где местный клуб встретится с "Шамаха".

В заключительном поединке тура "Габала" дома примет столичный "Нефтчи".

Следует отметить, что в первый игровой день "Сабах" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Сабаил", а "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" - 0:0.

Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур

9 мая (понедельник)

17:30. "Сумгайыт" - "Шамаха"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Капитал Банк Арена.

19:45. "Габала" - "Нефтчи"

Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Габалинский городской стадион.