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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXVI тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXVI тура Сегодня завершится 26-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
9 мая 2022 г. 08:05
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXVI тура

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Первая встреча состоится в Габале, где местный клуб встретится с "Шамаха".

В заключительном поединке тура "Габала" дома примет столичный "Нефтчи".

Следует отметить, что в первый игровой день "Сабах" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Сабаил", а "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" - 0:0.

Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур

9 мая (понедельник)

17:30. "Сумгайыт" - "Шамаха"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Капитал Банк Арена.

19:45. "Габала" - "Нефтчи"

Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Габалинский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Qəbələ"nin, "Şamaxı" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

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