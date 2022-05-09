Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXVI тура

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
Первая встреча состоится в Габале, где местный клуб встретится с "Шамаха".
В заключительном поединке тура "Габала" дома примет столичный "Нефтчи".
Следует отметить, что в первый игровой день "Сабах" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Сабаил", а "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" - 0:0.
Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур
9 мая (понедельник)
17:30. "Сумгайыт" - "Шамаха"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Капитал Банк Арена.
19:45. "Габала" - "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Габалинский городской стадион.