Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXIII тура

Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первой встрече дня "Зиря", находящаяся на третьем месте с 36 очками примет аутсайдера "Сабаил".

Отметим, что хозяева поля не проигрывают уже 9 игр, а гости не забивает в последних 4 матчах.

Тур финиширует поединком "Нефтчи" и "Сабахом", который пройдет на Bakcell Arena.

Премьер-лига Азербайджана, XXIII тур

16 апреля (суббота)

18:15. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

20:30. "Нефтчи" - "Сабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Муслим Алиев, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"Бакселл Арена".