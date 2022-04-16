Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXIII тура

Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первой встрече дня "Зиря", находящаяся на третьем месте с 36 очками примет аутсайдера "Сабаил".
Отметим, что хозяева поля не проигрывают уже 9 игр, а гости не забивает в последних 4 матчах.
Тур финиширует поединком "Нефтчи" и "Сабахом", который пройдет на Bakcell Arena.
Премьер-лига Азербайджана, XXIII тур
16 апреля (суббота)
18:15. "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
20:30. "Нефтчи" - "Сабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Муслим Алиев, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
"Бакселл Арена".