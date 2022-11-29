Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XV тура

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Туран Товуз" примет "Сабах". Столичный клуб с 35 очками занимает в турнирной таблице второе место, а хозяева поля с 16 очками находятся на шестой позиции. Отметим, что в первом круге "Сабах" выиграл у соперника со счетом 3:1.

Заключительный поединок тура пройдет между командами "Сумгайыт" и "Габала".

Премьер-лига Азербайджана, XV тур

29 ноября

14:00. "Туран Товуз" - "Сабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Товузский городской стадион.

16:30 "Сумгайыт" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ингылаб Мамедов

Судья-инспектор: Асим Худиев

"Капитал Банк Арена".

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Нефтчи" обыграл "Сабаил" со счетом 3:1, "Кяпаз" сыграл вничью с "Шамахы" - 1:1, а "Карабах" не смог одолеть "Зиря" - 0:0.