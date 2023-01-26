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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XIX тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XIX тура Сегодня завершится XIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
26 января 2023 г. 07:54
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XIX тура

Сегодня завершится XIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся еще два матча.

Сначала "Шамаха" в родных стенах примет "Сабаил", а затем "Сабах" сыграет с "Нефтчи". Хозяева поля идут на втором месте с 43 очками, а "черно-белые" на третьем, имея в активе 38 очков.

Премьер-лига Азербайджана

XIX тур

26 января (четверг)

14:00. "Шамаха" - "Сабаил"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Ислам Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Шамахинский городской стадион.

19:00. "Сабах" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Бариш Симшек

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Кяпаз" дома сыграл вничью 2:2 с "Габала", "Карабах" в гостях победил со счетом 3:2 "Туран Товуз", а "Зиря" дома не оставила шансов "Сумгайыту" - 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XIX tura yekun vurulacaq

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