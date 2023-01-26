Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XIX тура

Сегодня завершится XIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся еще два матча.
Сначала "Шамаха" в родных стенах примет "Сабаил", а затем "Сабах" сыграет с "Нефтчи". Хозяева поля идут на втором месте с 43 очками, а "черно-белые" на третьем, имея в активе 38 очков.
Премьер-лига Азербайджана
XIX тур
26 января (четверг)
14:00. "Шамаха" - "Сабаил"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Ислам Мамедов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Шамахинский городской стадион.
19:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Бариш Симшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Банк Республика Арена".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Кяпаз" дома сыграл вничью 2:2 с "Габала", "Карабах" в гостях победил со счетом 3:2 "Туран Товуз", а "Зиря" дома не оставила шансов "Сумгайыту" - 3:1.