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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи второго тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи второго тура Сегодня завершится второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
14 августа 2022 г. 07:32
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи второго тура

Сегодня завершится второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день состоятся еще два матча.

Так, "Габала" примет в родных стенах клуб "Шамаха". В последнем туре хозяева поля обыграли "Туран Товуз" со счетом 2:0, а гости уступили "Нефтчи" - 0:1.

Заключительный поединок дня состоится в Баку между "Нефтчи" и "Кяпаз".

Премьер-лига Азербайджана

II тур

14 августа (воскресенье)

18:20. "Габала" - "Шамаха"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Габалинский городской стадион.

20:30. "Нефтчи" - "Кяпаз"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

"Бакселл Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабах" обыграл "Зиря" - 3:1, "Карабах" "Сумгайыт" - 2:0, а "Туран Товуз" "Сабаил" - 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" "Şamaxı"nı, "Neftçi" "Kəpəz"i qəbul edəcək

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