Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи второго тура

Сегодня завершится второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день состоятся еще два матча.
Так, "Габала" примет в родных стенах клуб "Шамаха". В последнем туре хозяева поля обыграли "Туран Товуз" со счетом 2:0, а гости уступили "Нефтчи" - 0:1.
Заключительный поединок дня состоится в Баку между "Нефтчи" и "Кяпаз".
Премьер-лига Азербайджана
II тур
14 августа (воскресенье)
18:20. "Габала" - "Шамаха"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Габалинский городской стадион.
20:30. "Нефтчи" - "Кяпаз"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
"Бакселл Арена".
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабах" обыграл "Зиря" - 3:1, "Карабах" "Сумгайыт" - 2:0, а "Туран Товуз" "Сабаил" - 1:0.