Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи VIII тура

Сегодня завершится восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний день пройдут две игры.

Первая встреча состоится в Гяндже, где встретятся аутсайдеры "Кяпаз" и "Габала".

Заключительный поединок пройдет в Баку, где лидер "Зиря" на стадионе "Далга Арене" сыграет с клубом "Араз-Нахчыван".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" разгромил "Сумгайыт" - 5:0, "Нефтчи" одолел "Туран Товуз" с минимальным счетом 1:0, а "Сабаил" и "Сабах" сыграли вничью - 2:2.

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

1 октября (воскресенье)

16:00. "Кяпаз" - "Габала"

Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Асиман Азизли, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Гянджинский городской стадион.

18:30. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"

Судьи: Али Алиев, Зейнал Зейналов, Джамиль Гулиев, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

"Далга Арена".