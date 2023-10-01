Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи VIII тура

Сегодня завершится восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний день пройдут две игры.
Первая встреча состоится в Гяндже, где встретятся аутсайдеры "Кяпаз" и "Габала".
Заключительный поединок пройдет в Баку, где лидер "Зиря" на стадионе "Далга Арене" сыграет с клубом "Араз-Нахчыван".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" разгромил "Сумгайыт" - 5:0, "Нефтчи" одолел "Туран Товуз" с минимальным счетом 1:0, а "Сабаил" и "Сабах" сыграли вничью - 2:2.
Премьер-лига Азербайджана
VIII тур
1 октября (воскресенье)
16:00. "Кяпаз" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Асиман Азизли, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Гянджинский городской стадион.
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
Судьи: Али Алиев, Зейнал Зейналов, Джамиль Гулиев, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
"Далга Арена".