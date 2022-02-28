Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи очередного тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XVII тура.
Как передает Report, в начале "Сабаил" примет "Зиря", а завершится тур встречей между клубами "Кешля" и "Карабах".
28 февраля (понедельник)
Премьер-лига Азербайджана, XVII тур
17:00. "Сабаил" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Асиф Алиев
АСКО Арена.
19:15. "Кешля" - "Карабах"
Судьи: Алияр Агаев, Муслим Алиев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
АСК Арена.
Отметим, что в первый игровой день "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабах" 1:0, а "Габала" в родных стенах "Сумгайыт" со счетом 4:0.