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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи очередного тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи очередного тура Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XVII тура.
Футбол
28 февраля 2022 г. 08:33
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи очередного тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XVII тура.

Как передает Report, в начале "Сабаил" примет "Зиря", а завершится тур встречей между клубами "Кешля" и "Карабах".

28 февраля (понедельник)

Премьер-лига Азербайджана, XVII тур

17:00. "Сабаил" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Асиф Алиев

АСКО Арена.

19:15. "Кешля" - "Карабах"

Судьи: Алияр Агаев, Муслим Алиев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

АСК Арена.

Отметим, что в первый игровой день "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабах" 1:0, а "Габала" в родных стенах "Сумгайыт" со счетом 4:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə "Səbail"in, "Qarabağ" "Keşlə"nin qonağı olacaq

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