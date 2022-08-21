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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут очередные матчи III тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут очередные матчи III тура Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще 2 игры III тура.
Футбол
21 августа 2022 г. 07:49
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут очередные матчи III тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры III тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Габале, где местный клуб встретится с "Кяпазом". На данный момент "красно-черные" находятся на 3-м месте турнирной таблицы с 6 очками, а гянджинцы без набранных очков - 9-е.

В другом поединке "Зиря", находящаяся на 5-м месте с 3 очками примет аутсайдера клуб "Сумгайыт".

Премьер-лига Азербайджана

III тур

21 августа (воскресенье)

18:00. "Кяпаз" - "Габала"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Зейнал Зейналов, Вюсал Мамедов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов.

Габалинский городской стадион.

20:00. "Зиря" - "Сумгайыт"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.

"Далга Арена".

Отметим, что ранее "Шамахы" дома сыграл вничью 1:1 с "Сабаил", а "Нефтчи" уступил "Сабах" - 1:2.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" və "Zirə" bu gün autsayderlərlə qarşılaşacaq

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