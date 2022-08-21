Премьер-лига Азербайджана: Пройдут очередные матчи III тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры III тура.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Габале, где местный клуб встретится с "Кяпазом". На данный момент "красно-черные" находятся на 3-м месте турнирной таблицы с 6 очками, а гянджинцы без набранных очков - 9-е.
В другом поединке "Зиря", находящаяся на 5-м месте с 3 очками примет аутсайдера клуб "Сумгайыт".
Премьер-лига Азербайджана
III тур
21 августа (воскресенье)
18:00. "Кяпаз" - "Габала"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Зейнал Зейналов, Вюсал Мамедов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов.
Габалинский городской стадион.
20:00. "Зиря" - "Сумгайыт"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.
"Далга Арена".
Отметим, что ранее "Шамахы" дома сыграл вничью 1:1 с "Сабаил", а "Нефтчи" уступил "Сабах" - 1:2.