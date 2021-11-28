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Премьер-лига Азербайджана: Пройдет очередной матч XII тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдет очередной матч XII тура Сегодня состоится очередной матч 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 ноября 2021 г. 07:46
Премьер-лига Азербайджана: Пройдет очередной матч XII тура

Сегодня состоится очередной матч 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй день пройдет одна встреча.

В Сумгаыйте, местная команда примет "Зиря". Хозяева поля идут на 6-м месте, имея в активе 11 очков, а гости же, с 19 очками находятся на 4-м месте. Поединок, который будет судить Рауф Джабаров, начнется в 16:00.

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

28 ноября (воскресенье)

16:00. "Сумгайыт" - "Зиря"

Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Ряван Хамзазаде

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что ранее "Сабах" обыграл "Кешля" 2:1, а "Нефтчи" с минимальным перевесом "Сабаил" 1:0.

Завершится тур 29 ноября матчем "Габала" - "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" "Zirə"ni qəbul edəcək

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