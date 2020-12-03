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Премьер-лига Азербайджана: Отложены 3 игры

Премьер-лига Азербайджана: Отложены 3 игры Перенесены 3 матча XII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
3 декабря 2020 г. 20:42
Премьер-лига Азербайджана: Отложены 3 игры

Перенесены 3 матча XII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, игры" Сабах “-” Нефтчи “и” Кешля “ – ”Сабаил“, которые должны были состояться 5 декабря, а также” Зиря “ – ”Сумгайыт“, которая должна была состояться 6 декабря, не состоятся из-за заражения коронавирусом 7 и более игроков в составе некоторых клубов.

Дополнительная информация о датах проведения матчей будет размещена на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

Игра XII тура “Габала” – “Карабах” состоится 6 декабря в 16:00 на “Азерсун Арена”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: 3 oyun təxirə salındı

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