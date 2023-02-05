Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов "Зиря" и "Габала"

Определились составы команд "Зиря" и "Габала", которые сегодня встретятся в рамках 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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"Зиря": Мехти Джаннатов, Джошгун Диниев, Рагим Садыхов, Гисмат Алыев (к), Сертан Ташкын, Гаджиага Гаджилы, Лорис Броньо, Андрия Лукович, Хамиду Кейта, Димитриос Чантакиас, Мойзе Адилеху.
"Габала": Салахат Агаев, Илькин Гыртымов, Урфан Аббасов (к), Магсад Исаев, Ровлан Мурадов, Эмиль Сафаров, Исник Алими, Рафаэль Алемао, Фелипе Сантос, Фирас Абу-Акаль, Омар Хани.
Отметим, что матч состоится в Баку и начнется в 16:00.