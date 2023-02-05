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Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов "Зиря" и "Габала"

Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов "Зиря" и "Габала" Определились составы команд «Зиря» и «Габала», которые сегодня встретятся в рамках 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
5 февраля 2023 г. 15:18
Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов Зиря и Габала

Определились составы команд "Зиря" и "Габала", которые сегодня встретятся в рамках 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, составы команд выглядят следующим образом:

"Зиря": Мехти Джаннатов, Джошгун Диниев, Рагим Садыхов, Гисмат Алыев (к), Сертан Ташкын, Гаджиага Гаджилы, Лорис Броньо, Андрия Лукович, Хамиду Кейта, Димитриос Чантакиас, Мойзе Адилеху.

"Габала": Салахат Агаев, Илькин Гыртымов, Урфан Аббасов (к), Магсад Исаев, Ровлан Мурадов, Эмиль Сафаров, Исник Алими, Рафаэль Алемао, Фелипе Сантос, Фирас Абу-Акаль, Омар Хани.

Отметим, что матч состоится в Баку и начнется в 16:00.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Zirə” və “Qəbələ” start heyətini açıqlayıblar

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