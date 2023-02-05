Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов "Зиря" и "Габала"

Премьер-лига Азербайджана: определились составы клубов "Зиря" и "Габала"

Определились составы команд «Зиря» и «Габала», которые сегодня встретятся в рамках 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

https://static.report.az/photo/36b770b1-1c4f-37f9-9b8c-c315b883dd63.jpg https://static.report.az/photo/36b770b1-1c4f-37f9-9b8c-c315b883dd63.jpg

Определились составы команд "Зиря" и "Габала", которые сегодня встретятся в рамках 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как передает Report, составы команд выглядят следующим образом: "Зиря": Мехти Джаннатов, Джошгун Диниев, Рагим Садыхов, Гисмат Алыев (к), Сертан Ташкын, Гаджиага Гаджилы, Лорис Броньо, Андрия Лукович, Хамиду Кейта, Димитриос Чантакиас, Мойзе Адилеху. "Габала": Салахат Агаев, Илькин Гыртымов, Урфан Аббасов (к), Магсад Исаев, Ровлан Мурадов, Эмиль Сафаров, Исник Алими, Рафаэль Алемао, Фелипе Сантос, Фирас Абу-Акаль, Омар Хани. Отметим, что матч состоится в Баку и начнется в 16:00. Подпишитесь на наш Telegram канал