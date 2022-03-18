Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" встретится с "Габалой" в свой 85-летний юбилей

Сегодня стартует ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
В открытии тура "Кешля" примет "Сумгайыт".
Во втором игре дня последний чемпион "Нефтчи" сыграет с клубом "Габала". "Черно-белые" находятся на третьем месте с 34 очками, "красно-черные" на четвертом, имея в активе 33 очка. Матч приурочен к 85-летию флагмана. По этой причине время начала поединка символично установлено на 19:37.
Премьер-лига Азербайджана, ХХ тур
18 марта (пятница)
17:00. "Кешля" - "Сумгайыт"
Судьи: Вугар Гасанлы, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
АСК Арена.
19:37. "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Бакселл Арена.