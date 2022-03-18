Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" встретится с "Габалой" в свой 85-летний юбилей

Сегодня стартует ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В открытии тура "Кешля" примет "Сумгайыт".

Во втором игре дня последний чемпион "Нефтчи" сыграет с клубом "Габала". "Черно-белые" находятся на третьем месте с 34 очками, "красно-черные" на четвертом, имея в активе 33 очка. Матч приурочен к 85-летию флагмана. По этой причине время начала поединка символично установлено на 19:37.

Премьер-лига Азербайджана, ХХ тур

18 марта (пятница)

17:00. "Кешля" - "Сумгайыт"

Судьи: Вугар Гасанлы, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

АСК Арена.

19:37. "Нефтчи" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Бакселл Арена.