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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уступает клубу "Кешля"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уступает клубу "Кешля" Состоялся очередной матч 10-го тура в Премьер-лиге Азербайджана по фтболу.
Футбол
6 ноября 2021 г. 21:07
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи уступает клубу Кешля

Состоялся очередной матч 10-го тура в Премьер-лиге Азербайджана по фтболу.

Как сообщает Report, вторая игра дня прошла между клубами "Кешля" и "Нефтчи".

Встреча, проходившая на стадионе "АСК Арена" завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

После этого результата "Нефтчи" сохранил за собой второе место с 17 очками. "Кешля" же, находится на 6-м месте, имея в своем активе 10 очков.

Отметим, что в стартовом матче тура "Сабах" дома сыграл вничью 3:3 с ФК "Зиря".

Завершится тур 7 ноября поединками "Сабаил"-"Габала" и "Сумгайыт"-"Карабах".

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Версия на азербайджанском языке "Zəfər turu": "Neftçi" "Keşlə"yə uduzub

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