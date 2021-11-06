Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уступает клубу "Кешля"

Состоялся очередной матч 10-го тура в Премьер-лиге Азербайджана по фтболу.
Как сообщает Report, вторая игра дня прошла между клубами "Кешля" и "Нефтчи".
Встреча, проходившая на стадионе "АСК Арена" завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
После этого результата "Нефтчи" сохранил за собой второе место с 17 очками. "Кешля" же, находится на 6-м месте, имея в своем активе 10 очков.
Отметим, что в стартовом матче тура "Сабах" дома сыграл вничью 3:3 с ФК "Зиря".
Завершится тур 7 ноября поединками "Сабаил"-"Габала" и "Сумгайыт"-"Карабах".