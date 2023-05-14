Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграл вничью с "Шамахы" в матче 34-го тура

В рамках 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.

В рамках 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.

Как сообщает Report , в единственной игре дня "Нефтчи" в Баку принимал "Шамахы".

Встреча на "Баксель Арене" завершилась со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча вратарь регионального клуба Рашад Азизли забил автогол. Итоговый счет встречи на 56-й минуте установил нападающий шамахинцев Амиль Юнанов, точно реализовав пенальти.

После этого результата "Нефтчи" занимает третью строчку турнирной таблицы с 62 очками. Гости находятся на последнем - 10-м месте с 24 очками.

Отметим, что тур завершится встречей "Сумгайыт" - "Сабах", которая пройдет 17 мая. В предыдущих матчах 34-го тура "Зиря" сыграла вничью с "Кяпазом" - 1:1, "Туран Товуз" на выезде обыграл "Габалу" со счетом 2:1, а действующий чемпион "Карабах" разгромил "Сабаил" (3:0).