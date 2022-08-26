Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря"

Сегодня стартует IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
Матч открытия тура состоится в Сумгайыте, где местная команда примет "Туран Товуз".
В другой встрече дня "Нефтчи" встретится с "Зиря". "Чёрно-белые" занимают 4-е место с 6 очками,а гости - 5-е, имея в 4 очка.
Премьер-лига Азербайджана, IV тур
26 августа (пятница)
18:00. "Сумгайыт" - "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Али Алиев
Судья VAR: Джавид Джалилов
Ассистент судьи VAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев.
"Капитал Банк Арена".
20:30. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Аллахвердиев
Судья VAR: Кямал Умудлу
Ассистент судьи VAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Бакселл Арена".