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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря" Сегодня стартует IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
26 августа 2022 г. 07:46
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи сыграет с Зиря

Сегодня стартует IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

Матч открытия тура состоится в Сумгайыте, где местная команда примет "Туран Товуз".

В другой встрече дня "Нефтчи" встретится с "Зиря". "Чёрно-белые" занимают 4-е место с 6 очками,а гости - 5-е, имея в 4 очка.

Премьер-лига Азербайджана, IV тур

26 августа (пятница)

18:00. "Сумгайыт" - "Туран Товуз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Али Алиев

Судья VAR: Джавид Джалилов

Ассистент судьи VAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

"Капитал Банк Арена".

20:30. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Аллахвердиев

Судья VAR: Кямал Умудлу

Ассистент судьи VAR: Намик Гусейнов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

"Бакселл Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

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