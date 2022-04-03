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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря", "Габала" с "Кешля"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря", "Габала" с "Кешля" Сегодня завершится XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 апреля 2022 г. 08:13
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи сыграет с Зиря, Габала с Кешля

Сегодня завершится XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Премьер-лига Азербайджана

XXI тур

3 апреля (воскресенье)

15:00. "Габала" - "Кешля"

Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Габалинский городской стадион.

17:15. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Бакселл Арена".

Отметим, что в первый игровой день "Карабах" дома обыграл "Сабаил" 5:1, а "Сабах" на выезде обыграл "Сумгайт" - 3:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Zirə", "Qəbələ" "Keşlə" ilə qarşılaşacaq

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