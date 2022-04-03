Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря", "Габала" с "Кешля"

Сегодня завершится XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
Премьер-лига Азербайджана
XXI тур
3 апреля (воскресенье)
15:00. "Габала" - "Кешля"
Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Намиг Бакиров
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Габалинский городской стадион.
17:15. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"Бакселл Арена".
Отметим, что в первый игровой день "Карабах" дома обыграл "Сабаил" 5:1, а "Сабах" на выезде обыграл "Сумгайт" - 3:0.