Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Зиря", "Габала" с "Кешля"

Сегодня завершится XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Премьер-лига Азербайджана

XXI тур

3 апреля (воскресенье)

15:00. "Габала" - "Кешля"

Судьи: Фарид Гаджиев, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Габалинский городской стадион.

17:15. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Бакселл Арена".

Отметим, что в первый игровой день "Карабах" дома обыграл "Сабаил" 5:1, а "Сабах" на выезде обыграл "Сумгайт" - 3:0.