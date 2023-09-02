Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Сумгайытом", "Габала" примет "Зиря"

Сегодня состоятся еще два матча 5-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся еще два матча 5-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, сначала "Габала" примет клуб "Зиря".

Проигравший во всех предыдущих матчах клуб "Габала" занимает последнее место. Выигравший все матчи столичный клуб лидирует с 12 очками.

Во втором матче дня "Нефтчи" сыграет в гостях с "Сумгайытом". "Нефтчи" занимает четвертое место с 5 очками, а сумгайытский клуб - третье место с 7 очками.

Напомним, что в первой встрече тура "Туран Товуз" обыграл "Сабах", забив три безответных мяча. Тур завершится 3 сентября матчами между клубами "Кяпяз" - "Араз-Нахчыван" и "Сабаил" - "Карабах".