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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" принимает "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" принимает "Сабаил" Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
27 ноября 2022 г. 08:01
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи принимает Сабаил

Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Находящийся на третьем месте с 29 очками "Нефтчи" примет "Сабаил", который идет в турнирной таблице на седьмом месте с 10 очками.

27 ноября (воскресенье)

Премьер-лига Азербайджана, XV тур

16:00. "Нефтчи" - "Сабаил"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Джавид Джалилов

Судья VAR: Ингилаб Мамедов

Ассистент судьи VAR: Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

"Бакселл Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Səbail"i qəbul edəcək

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