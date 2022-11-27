Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" принимает "Сабаил"

Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.
Находящийся на третьем месте с 29 очками "Нефтчи" примет "Сабаил", который идет в турнирной таблице на седьмом месте с 10 очками.
27 ноября (воскресенье)
Премьер-лига Азербайджана, XV тур
16:00. "Нефтчи" - "Сабаил"
Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Джавид Джалилов
Судья VAR: Ингилаб Мамедов
Ассистент судьи VAR: Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Иманхан Султани
"Бакселл Арена".