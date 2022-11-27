Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" принимает "Сабаил"

Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Находящийся на третьем месте с 29 очками "Нефтчи" примет "Сабаил", который идет в турнирной таблице на седьмом месте с 10 очками.

27 ноября (воскресенье)

Премьер-лига Азербайджана, XV тур

16:00. "Нефтчи" - "Сабаил"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Джавид Джалилов

Судья VAR: Ингилаб Мамедов

Ассистент судьи VAR: Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

"Бакселл Арена".