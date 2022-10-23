Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" примет "Сабах", "Сабаил" дома сыграет с "Шамахы"

Сегодня завершится одиннадцатый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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В первом матче дня "Сабаил" дома сыграет с "Шамахы". Хозяева занимают седьмую строчку турнирной таблицы с 9 очками в активе, гости идут на последнем - десятом месте (3 очка).
Команды до сих пор провели 20 очных встреч. По числу побед лидирует столичный клуб - семь против шести, однако соотношение забитых мячей равное - 21:21.
Завершится тур игрой "Нефтчи" - "Сабах". "Чёрно-белые" занимают третью строчку турнирной таблицы с 22 очками, гостевая команда с 25 очками расположилась на втором месте. В премьер-лиге стороны встречались 16 раз, из них 12 - победу одерживал "Нефтчи" и два раза "Сабах". Хозяева имеют явное преимущество в соотношении мячей - 29:10.
Премьер-лига Азербайджана, XI тур
23 октября (воскресенье)
16:00. "Сабаил" - "Шамахы"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Джаваншир Юсифов, Рахиль Рамазанов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
"АСКО Арена"
18:30. "Нефтчи" - "Сабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
"Баксель Арена"
Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" обыграл "Туран Товуз" (3:0), а "Зиря" - "Сумгайыт" (2:0). В матче "Габала" - "Кяпаз" победитель не определился - 1:1.