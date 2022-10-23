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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" примет "Сабах", "Сабаил" дома сыграет с "Шамахы"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" примет "Сабах", "Сабаил" дома сыграет с "Шамахы" Сегодня завершится одиннадцатый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
23 октября 2022 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи примет Сабах, Сабаил дома сыграет с Шамахы
Courtesy İmage

Сегодня завершится одиннадцатый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся еще два матча тура.

В первом матче дня "Сабаил" дома сыграет с "Шамахы". Хозяева занимают седьмую строчку турнирной таблицы с 9 очками в активе, гости идут на последнем - десятом месте (3 очка).

Команды до сих пор провели 20 очных встреч. По числу побед лидирует столичный клуб - семь против шести, однако соотношение забитых мячей равное - 21:21.

Завершится тур игрой "Нефтчи" - "Сабах". "Чёрно-белые" занимают третью строчку турнирной таблицы с 22 очками, гостевая команда с 25 очками расположилась на втором месте. В премьер-лиге стороны встречались 16 раз, из них 12 - победу одерживал "Нефтчи" и два раза "Сабах". Хозяева имеют явное преимущество в соотношении мячей - 29:10.

Премьер-лига Азербайджана, XI тур

23 октября (воскресенье)

16:00. "Сабаил" - "Шамахы"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Джаваншир Юсифов, Рахиль Рамазанов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

"АСКО Арена"

18:30. "Нефтчи" - "Сабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

"Баксель Арена"

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" обыграл "Туран Товуз" (3:0), а "Зиря" - "Сумгайыт" (2:0). В матче "Габала" - "Кяпаз" победитель не определился - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" - "Sabah"ı, "Səbail" "Şamaxı"nı qəbul edəcək

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