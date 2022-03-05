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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" побеждает "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" побеждает "Сабаил" Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
5 марта 2022 г. 21:48
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи побеждает Сабаил

Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй игре дня "Нефтчи" принимал "Сабаил".

Встреча, проходившая на Bakcell Arena, завершилась победой "черно-белых" со счетом 2:0.

Первый гол "Нефтчи" забил Тиаго Безерра на 73-й минуте, а через 6 минут Азер Салахлы установил окончательный результат.

Благодаря победе последний чемпион страны, увеличивший количество очков до 31, закрепился на 4-м месте. "Сабаил" же, замыкает турнирную таблицу с 11 очками.

Отметим, что в первой игре дня "Зиря" обыграла "Сумгайыт" с минимальным счетом 1:0.

Тур завершится 6 марта матчами "Кешля" - "Сабах" и "Карабах" - "Габала".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Səbail"ə qalib gəlib

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