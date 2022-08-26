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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" победил "Зиря"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" победил "Зиря" В IV туре Премьер-лиги Азербайджана на "Бакселл Арене" "Нефтчи" принимал "Зиря"
Футбол
26 августа 2022 г. 22:36
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи победил Зиря

В IV туре Премьер-лиги Азербайджана на "Бакселл Арене" "Нефтчи" принимал "Зиря"

Как передает Report, счет был открыт хозяевами поля.

На 14-й минуте отличился Годфри Доньо. Хотя Хамиду Кейта сравнял счет с пенальти на 54-й минуте, но Азер Алиев на 79-й минуте забил победный гол.

После успеха, "Нефтчи" имеет в своем активе 9 очков, а у "Зиря" 4 очка.

Отметим, что в первой игре дня "!Туран Товуз" сыграл вничью с "Сумгайытом" - 0:0.

Завтра IV тур продолжится встречами "Сабаил" - "Кяпаз" и "Карабах" - "Шамахы", а 28 августа пройдет поединок "Габала" - "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Zirə"yə qalib gəlib

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