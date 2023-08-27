Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал первую победу в сезоне

В рамках IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.
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Счет на 3-й добавленной к основному времени первого тайма минуте открыли хозяева, отличился Рахман Гаджиев. На 70-й минуте бакинцы остались в меньшинстве. Молодой вратарь Рза Джафаров получил красную карточку.
Однако гости не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, гости забили второй гол. На 79-й минуте встречи Юрий Матиас головой замкнул передачу с углового и установил окончательный счет - 2:0.
"Нефтчи" завоевал первую победу в сезоне и увеличил число очков до 5, "Габала" же потерпела четвертое поражение подряд и занимает последнюю строчку турнирной таблицы.
В предыдущих играх тура "Сабаил" на выезде одолел "Туран Товуз" со счетом 1:3, "Зиря" дома выиграла у "Сабаха" (1:0), "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью -1:1.
Отметим, что тур завершится матчем "Карабах" - "Кяпаз", который начнется в 20:45.