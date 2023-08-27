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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал первую победу в сезоне

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал первую победу в сезоне В рамках IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.
Футбол
27 августа 2023 г. 20:43
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи одержал первую победу в сезоне

В рамках IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.

Как сообщает Report, в первой встрече дня бакинский "Нефтчи" принимал "Габалу".

Счет на 3-й добавленной к основному времени первого тайма минуте открыли хозяева, отличился Рахман Гаджиев. На 70-й минуте бакинцы остались в меньшинстве. Молодой вратарь Рза Джафаров получил красную карточку.

Однако гости не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, гости забили второй гол. На 79-й минуте встречи Юрий Матиас головой замкнул передачу с углового и установил окончательный счет - 2:0.

"Нефтчи" завоевал первую победу в сезоне и увеличил число очков до 5, "Габала" же потерпела четвертое поражение подряд и занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

В предыдущих играх тура "Сабаил" на выезде одолел "Туран Товуз" со счетом 1:3, "Зиря" дома выиграла у "Сабаха" (1:0), "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью -1:1.

Отметим, что тур завершится матчем "Карабах" - "Кяпаз", который начнется в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

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