Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал первую победу в новом сезоне

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась еще одна игра II тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась еще одна игра II тура.

По данным Report, в первом матче дня встретились команды "Зира" и "Нефтчи", которые начали чемпионат с ничьей. Встреча, состоявшаяся на стадионе спортивного комплекса Зира, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый гол в составе "черно-белых" забил Фахмин Мурадбейли. На 72-й минуте 25-летний полузащитник воспользовался ошибкой вратаря хозяев поля Мехти Джаннатова и вывел команду вперед. На 2-й добавленной к основному времени минуте встречи Эмин Махмудов увеличил счет - 2:0. Спустя две минуты нападающий "Зиры" Давид Волков, заменивший одного из нападающих, установил окончательный счет в матче.

После этой победы "Нефтчи", доведя счет до 4, поднялся на 3-ю строчку. "Зира" с 1 очком расположилась на 5-м месте.

В заключительной игре тура "Карабах" примет "Сабаил". Встреча на стадионе "Azersun Arena" начнется в 20:30.

В первый игровой день "Габала" дома обыграла "Кешлю" со счетом 2:1, а "Сумгайыт" - "Сабах"со счетом 2:0.