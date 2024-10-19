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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Сабаил" В X туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" одержал победу над "Сабаилом".
Футбол
19 октября 2024 г. 20:23
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи обыграл Сабаил

"Нефтчи" в бакинском дерби обыграл "Сабаил" в матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игра, прошедшая на "Нефтчи Арене", завершилась победой подопечных Самира Абасова со счетом 3:1.

Голы за "нефтяников" забили Рамиль Шейдаев (45+3) и Дембо Дарбо (58, 67), в составе номинальных гостей отличился Самир Абдуллаев на 90+3-й минуте.

Отметим, что в рамках 10-го тура сегодня состоялся матч "Шамахы" - "Араз Нахчыван", который завершился победой гостей со счетом 1:0. Вчерашняя встреча "Кяпаз" - "Карабах" завершилась разгромной победой агдамского клуба - 5:0.

Остальные игры тура пройдут завтра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Səbail" üzərində qələbə qazanıb

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