Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Сабаил"

В X туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" одержал победу над "Сабаилом".

"Нефтчи" в бакинском дерби обыграл "Сабаил" в матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игра, прошедшая на "Нефтчи Арене", завершилась победой подопечных Самира Абасова со счетом 3:1.

Голы за "нефтяников" забили Рамиль Шейдаев (45+3) и Дембо Дарбо (58, 67), в составе номинальных гостей отличился Самир Абдуллаев на 90+3-й минуте.

Отметим, что в рамках 10-го тура сегодня состоялся матч "Шамахы" - "Араз Нахчыван", который завершился победой гостей со счетом 1:0. Вчерашняя встреча "Кяпаз" - "Карабах" завершилась разгромной победой агдамского клуба - 5:0.

Остальные игры тура пройдут завтра.