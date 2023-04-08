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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде разгромил "Сумгайыт"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде разгромил "Сумгайыт" Бакинский "Нефтчи" в выездном матче XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Сумгайыт" со счетом 4:0.
Футбол
8 апреля 2023 г. 22:38
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи на выезде разгромил Сумгайыт

Бакинский "Нефтчи" в выездном матче XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Сумгайыт" со счетом 4:0.

Как передает Report, счет на 7-й минуте открыл Воислав Станкович. Преимущество бакинцев на 64-й минуте удвоил Сезарь Меза Колли. За семь минут до завершения основного времени матча Исмаил Зульфугарлы забил третий гол "Нефтчи". Спустя две минуты полузащитник столичного клуба Килан Лебон забил четвертый гол, доведя счет до разгромного.

После этой победы "Нефтчи" увеличил запас очков до 60 и закрепился на 3-й строчке турнирной таблицы, "Сумгайыт" с 24 очками занимает 8-е место.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Габала" со счетом 2:1 обыграла "Зиря", а "Сабаил" с аналогичным счетом одолел "Сабах". Итоги тура будут подведены играми "Туран Товуз" - "Шамахы" и "Карабах" - "Кяпаз", которые состоятся 9 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Sumqayıt"ı darmadağın edib

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