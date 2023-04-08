Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде разгромил "Сумгайыт"

Бакинский "Нефтчи" в выездном матче XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Сумгайыт" со счетом 4:0.
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После этой победы "Нефтчи" увеличил запас очков до 60 и закрепился на 3-й строчке турнирной таблицы, "Сумгайыт" с 24 очками занимает 8-е место.
Отметим, что в предыдущих играх тура "Габала" со счетом 2:1 обыграла "Зиря", а "Сабаил" с аналогичным счетом одолел "Сабах". Итоги тура будут подведены играми "Туран Товуз" - "Шамахы" и "Карабах" - "Кяпаз", которые состоятся 9 апреля.