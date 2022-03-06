Премьер-лига Азербайджана: Матчем "Карабах" - "Габала" завершится XVIII тур

Сегодня завершится XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первой встрече "Сабах", находящийся на 5-м месте с 20 очками на "АСК Арене" встретится с клубом "Кешля".
Команды встречались в чемпионате страны 12 раз, в пяти из которых побеждала "Кешля", а в двух - "Сабах". Еще в 5 матчах была зафиксирована ничья.
Тур завершится центральной игрой. "Карабах", лидирующий в турнирной таблице с 37 очками, на "Азерсун Арене" примет идущую на третьем месте "Габалу".
Отметим, что хозяева поля не проигрывает сопернику уже 14 игр.
Премьер-лига Азербайджана
XVIII тур
6 марта (воскресенье)
17:00. "Кешля" - "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"АСК Арена".
19:15. "Карабах" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
"Азерсун Арена".
Напомним, что в первый день тура "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 2:0.