Премьер-лига Азербайджана: Матчем "Карабах" - "Габала" завершится XVIII тур

Сегодня завершится XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первой встрече "Сабах", находящийся на 5-м месте с 20 очками на "АСК Арене" встретится с клубом "Кешля".

Команды встречались в чемпионате страны 12 раз, в пяти из которых побеждала "Кешля", а в двух - "Сабах". Еще в 5 матчах была зафиксирована ничья.

Тур завершится центральной игрой. "Карабах", лидирующий в турнирной таблице с 37 очками, на "Азерсун Арене" примет идущую на третьем месте "Габалу".

Отметим, что хозяева поля не проигрывает сопернику уже 14 игр.

Премьер-лига Азербайджана

XVIII тур

6 марта (воскресенье)

17:00. "Кешля" - "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"АСК Арена".

19:15. "Карабах" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"Азерсун Арена".

Напомним, что в первый день тура "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 2:0.