Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" примет аутсайдера, "Зиря" встретится с "Нефтчи"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XXVIII тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XXVIII тура.

Как передает Report , в первом противостоянии, которое состоится в Гяндже, местный "Кяпаз" примет аутсайдера "Сабаил", занимающего последнее - 10-е место в турнирной таблице с 18 очками. Хозяева, набрав 22 очка, идут восьмыми.

Команды встречались в чемпионатах страны семь раз. В двух матчах победу праздновали гянджинцы, один - завершился вничью, в остальных четырех играх победителем оказывался "Сабаил".

В другом матче дня "Нефтчи", находящийся на 3-й строчке с 56 очками, на выезде сыграет с "Зиря", который занимает на ступень ниже позицию в турнирной таблице с 37 очками. До сих пор соперники встречались в первенствах страны 29 раз; по числу побед "Зиря" впереди - 12, в семи матчах победитель не определился, в 10 играх победу праздновал "Нефтчи". Однако по числу забитых и пропущенных голов подопечные Лауренциу Регекампфа лидируют - 33:28.

Премьер-лига Азербайджана

XXVIII тур

1 апреля (суббота)

15:30. "Кяпаз" - "Сабаил"

Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Гянджинский городской стадион.

19:30. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Джамиль Гулиев, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".