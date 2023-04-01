Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" примет аутсайдера, "Зиря" встретится с "Нефтчи"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XXVIII тура.
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Команды встречались в чемпионатах страны семь раз. В двух матчах победу праздновали гянджинцы, один - завершился вничью, в остальных четырех играх победителем оказывался "Сабаил".
В другом матче дня "Нефтчи", находящийся на 3-й строчке с 56 очками, на выезде сыграет с "Зиря", который занимает на ступень ниже позицию в турнирной таблице с 37 очками. До сих пор соперники встречались в первенствах страны 29 раз; по числу побед "Зиря" впереди - 12, в семи матчах победитель не определился, в 10 играх победу праздновал "Нефтчи". Однако по числу забитых и пропущенных голов подопечные Лауренциу Регекампфа лидируют - 33:28.
Премьер-лига Азербайджана
XXVIII тур
1 апреля (суббота)
15:30. "Кяпаз" - "Сабаил"
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Гянджинский городской стадион.
19:30. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Джамиль Гулиев, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".