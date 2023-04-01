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Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" примет аутсайдера, "Зиря" встретится с "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" примет аутсайдера, "Зиря" встретится с "Нефтчи" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XXVIII тура.
Футбол
1 апреля 2023 г. 07:43
Премьер-лига Азербайджана: Кяпаз примет аутсайдера, Зиря встретится с Нефтчи

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XXVIII тура.

Как передает Report, в первом противостоянии, которое состоится в Гяндже, местный "Кяпаз" примет аутсайдера "Сабаил", занимающего последнее - 10-е место в турнирной таблице с 18 очками. Хозяева, набрав 22 очка, идут восьмыми.

Команды встречались в чемпионатах страны семь раз. В двух матчах победу праздновали гянджинцы, один - завершился вничью, в остальных четырех играх победителем оказывался "Сабаил".

В другом матче дня "Нефтчи", находящийся на 3-й строчке с 56 очками, на выезде сыграет с "Зиря", который занимает на ступень ниже позицию в турнирной таблице с 37 очками. До сих пор соперники встречались в первенствах страны 29 раз; по числу побед "Зиря" впереди - 12, в семи матчах победитель не определился, в 10 играх победу праздновал "Нефтчи". Однако по числу забитых и пропущенных голов подопечные Лауренциу Регекампфа лидируют - 33:28.

Премьер-лига Азербайджана
XXVIII тур
1 апреля (суббота)

15:30. "Кяпаз" - "Сабаил"
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Гянджинский городской стадион.

19:30. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Джамиль Гулиев, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Kəpəz" autsayderi, "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək

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