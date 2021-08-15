Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря", а "Нефтчи" с "Габала"

Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся две встречи.

Первый матч дня пройдет в Зиря. Хозяева поля будут принимать "Карабах". Поединок стартует в 18:00. Эти команды 23 раза встречались на полях чемпионата страны. 16 раз одержали верх агдамцы, 7 встреч завершились ничьей.

Тур закроется матчем между "Нефтчи" и "Габала", который начнется в 20:00. Эти команды в 52-й раз встречаются в Премьер-лиге Азербайджана.

I тур

15 августа (воскресенье)

18:00 “Зиря" – " Карабах”

20:00. "Нефтчи" – ”Габала"