Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" впервые в сезоне потерял очки

Завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в последнем матче тура "Сабах" принимал "Карабах".

Матч на "Банк Республика Арена" завершился нулевой ничьей.

"Скакуны", впервые потеряли очки в текущем сезоне чемпионата страны. На данный момент агдамский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Ближайший преследователь "Сабах" отстает от лидера на 5 очков.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" выиграл дома у "Сумгайыта" со счетом 4:2, "Зиря" в домашнем матче одолел "Сабаила" - ​​1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Габалы" (2:0). Другая нулевая ничью тура была зафиксирована в игре "Кяпаз" - "Туран Товуз".