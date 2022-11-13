Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" впервые в сезоне потерял очки

Завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Матч на "Банк Республика Арена" завершился нулевой ничьей.
"Скакуны", впервые потеряли очки в текущем сезоне чемпионата страны. На данный момент агдамский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Ближайший преследователь "Сабах" отстает от лидера на 5 очков.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" выиграл дома у "Сумгайыта" со счетом 4:2, "Зиря" в домашнем матче одолел "Сабаила" - 1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Габалы" (2:0). Другая нулевая ничью тура была зафиксирована в игре "Кяпаз" - "Туран Товуз".