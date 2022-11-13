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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" впервые в сезоне потерял очки

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" впервые в сезоне потерял очки Завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
13 ноября 2022 г. 19:10
Премьер-лига Азербайджана: Карабах впервые в сезоне потерял очки

Завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче тура "Сабах" принимал "Карабах".

Матч на "Банк Республика Арена" завершился нулевой ничьей.

"Скакуны", впервые потеряли очки в текущем сезоне чемпионата страны. На данный момент агдамский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Ближайший преследователь "Сабах" отстает от лидера на 5 очков.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" выиграл дома у "Сумгайыта" со счетом 4:2, "Зиря" в домашнем матче одолел "Сабаила" - ​​1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Габалы" (2:0). Другая нулевая ничью тура была зафиксирована в игре "Кяпаз" - "Туран Товуз".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" bu mövsüm ilk dəfə xal itirib

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