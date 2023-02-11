Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" сыграл вничью с "Сабахом"

Агдамский "Карабах" в рамках очередной встречи XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграл дома вничью со столичным "Сабахом".

Агдамский "Карабах" в рамках очередной встречи XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграл дома вничью со столичным "Сабахом".

Как сообщает "Report", в последнем матче дня команды забили по одному голу - 1:1.

Счет в игре, которая состоялась на "Азерсу Арене", открыл 15-й минуте нападающий "скакунов" Муса Гурбанлы.

На 32-й минуте матча бомбардир гостей Джой Лэнс Микелс из-за травмы был заменен Кристианом Себальосом. Статус-кво в матче на 75-й минуте восстановил Бахтияр Гасанализаде - 1:1.

Несмотря на потерю очков, представитель Агдама продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 58 очков. "Сабах" идет вторым с 53 очками в активе.

Отметим, что в первом матче дня "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0. Накануне в стартовой игре XXII тура, которая состоялась в Габале, одноименный клуб сыграл в безголевую ничью с "Нефтчи". Тур завершится матчами "Сабаил" — "Зиря" и "Сумгайыт" — "Шамахы", которые состоятся 12 февраля.