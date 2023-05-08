Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" сыграет с "Габала"

Сегодня завершится XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последней игре "Карабах" примет "Габалу".

Матч на "Азерсун Арене" начнется в 20:00.

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

8 мая (понедельник)

20:00. "Карабах" - "Габала"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахиль Рамазанов, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

"Азерсун Арена".

Отметим, что в предыдущих поединках тура "Сабах" и "Зиря" с аналогичным счетом 3:0 обыграли соответственно "Кяпаз" и "Шамахы". "Туран Товуз" неожиданно разгромил столичный "Нефтчи" (4:0), а "Сабаил" не оставил шансов "Сумгайыту" (3:1).