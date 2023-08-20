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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" с минимальным счетом обыграл "Араз-Нахчыван"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" с минимальным счетом обыграл "Араз-Нахчыван" Продолжаются матчи третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
20 августа 2023 г. 21:23
Премьер-лига Азербайджана: Карабах с минимальным счетом обыграл Араз-Нахчыван

Продолжаются матчи третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня последний чемпион "Карабах" принимал "Араз-Нахчыван", который вернулся в элиту.

Поединок завершился минимальной победой агдамской команды со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник Мичо Кузманович из Боснии и Герцеговины.

Отметим, что в рамках третьего тура чемпионата страны "Туран Товуз" на выезде обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Сумгайыт" выиграл у "Габалы" - 1:2, а "Зиря" оказалась сильнее "Сабаил" (2:1).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı minimal fərqlə məğlub edib

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