Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" с минимальным счетом обыграл "Араз-Нахчыван"

Продолжаются матчи третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Продолжаются матчи третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня последний чемпион "Карабах" принимал "Араз-Нахчыван", который вернулся в элиту.

Поединок завершился минимальной победой агдамской команды со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник Мичо Кузманович из Боснии и Герцеговины.

Отметим, что в рамках третьего тура чемпионата страны "Туран Товуз" на выезде обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Сумгайыт" выиграл у "Габалы" - 1:2, а "Зиря" оказалась сильнее "Сабаил" (2:1).