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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Сабаил" В азербайджанской Премьер-лиге завершился второй тур.
Футбол
22 августа 2021 г. 22:54
Премьер-лига Азербайджана: Карабах разгромил Сабаил

В азербайджанской Премьер-лиге завершился второй тур.

Как сообщает Report, в последней игре тура "Карабах" принимал "Сабаил". Встреча на стадионе "Azersun Arena" завершилась победой агдамского клуба со счетом 3:0.

Первый гол в матче на 30-й минуте забил нападающий "скакунов" Муса Гурбанлы. Оформив дубль на 2-й добавленной к основному времени минуте первого тайма, 19-летний форвард удвоил преимущество своей команды - 2:0. Последнюю точку в матче поставил Филип Озобич на 75-й минуте.

На 81-й минуте полузащитник "Карабаха" Ричард Алмейда получил травму и покинул поле. Поскольку все 3 замены были использованы, последние минуты агдамцы провели с 10 игроками.

После этой победы "Карабах", доведя количество своих очков до 4, поднялся на 2-ю строчку. "Сабаил" же с 3 баллами опустился на 5-ю строчку.

В первой игре дня "Нефтчи" на выезде обыграл "Зиру" со счетом 2:1. В матчах прошедшего дня "Габала" дома победила "Кешлю" со счетом 2:1, а "Сумгайыт" - "Сабах" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Səbail"i darmadağın edib

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