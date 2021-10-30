Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошел очередной матч девятого тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошел очередной матч девятого тура.

Как сообщает Report, "Карабах" принимал последнего чемпиона "Нефтчи".

Встреча, проходившая на "Азерсун Арене" завершилась победой агдамской команды со счетом 4:0. На 10-й минуте Филип Озобич вывел хозяев вперед. Через четыре минуты Абдулла Зубир удвоил счет. Затем, на 23-й минуте Озобич довел результат до разгрома - 3:0.

Под занавес игры Марко Весович забивает 4-й гол своей команды.

После этого результата "Карабах" стал единоличным лидером, доведя количество очков до 20. На втором месте гости с 17 очками.