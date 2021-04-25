Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил клуб "Габала"

Стартовал XXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Стартовал XXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче встретились "Габала" и "Карабах".

Встреча, проходившая на городском стадионе "Габала" завершилась победой гостей со счетом 5:0.

Полузащитник чемпиона страны Хайме Ромеро открыл счет на 64-й минуте. Через четыре минуты Гара Гараев увеличил преимущество. Остальные мячи в свой актив записал Махир Эмрели на 87-й, 90-й и 90+1 минутах.

Таким образом, после победы "Карабах" набрав 50 очков, увеличил свой отрыв от ближайшего соперника "Нефтчи" на 4 очка.