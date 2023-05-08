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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Габалу"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Габалу" Агдамский "Карабах" разгромил "Габалу" со счетом 3:0 в матче 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
8 мая 2023 г. 22:03
Премьер-лига Азербайджана: Карабах разгромил Габалу

Агдамский "Карабах" разгромил "Габалу" со счетом 3:0 в матче 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игра прошла на "Азерсун Арене".

Первый гол в игре забил Эльвин Джафаргулиев на 43-й минуте. Абдулла Зубир на 75-й минуте увеличил преимущество в счете агдамцев до двух мячей. Окончательный счет на 84-й минуте установил Рамиль Шейдаев - 3:0.

Благодаря победе "Карабах" увеличил количество очков до 84. Таким образом, лидирующие в чемпионате страны скакуны еще больше приблизились к чемпионству. Агдамцы в настоящее время опережают ближайшего соперника, коим является "Сабах" на 7 очков. Если за "Карабах" в следующем туре одолеет "Сабаил", то гарантирует себе золото Премьер-лиги за два тура до завершения чемпионата.

"Габала" с 48 очками идет четвертой.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"ni darmadağın edərək çempionluğa yaxınlaşıb

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