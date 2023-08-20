Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Сабах" встретится с "Нефтчи"

Сегодня будут подведены итоги третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , в первой встрече дня действующий чемпион "Карабах" примет "Араз-Нахчыван".

У команд по три очка в активе, они делят 5-6 места в турнирной таблице.

В другой матче "Нефтчи" на выезде сыграет с "Сабахом". Хозяева занимают четвертую строчку с 3 очками, проведя на одну игру меньше, чем соперник, а "нефтяники" идут восьмыми, у них в активе одно очко.

Премьер-лига Азербайджана

III тур

20 августа (воскресенье)

18:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Эйюб Ибрагимов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"Азерсун Арена".

20:00. "Сабах" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в рамках третьего тура чемпионата страны "Туран Товуз" на выезде обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Сумгайыт" выиграл у "Габалы" - 1:2, а "Зиря" оказалась сильнее "Сабаил" (2:1).