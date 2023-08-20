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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Сабах" встретится с "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Сабах" встретится с "Нефтчи" Сегодня будут подведены итоги третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
20 августа 2023 г. 07:40
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Араз-Нахчыван, Сабах встретится с Нефтчи

Сегодня будут подведены итоги третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первой встрече дня действующий чемпион "Карабах" примет "Араз-Нахчыван".

У команд по три очка в активе, они делят 5-6 места в турнирной таблице.

В другой матче "Нефтчи" на выезде сыграет с "Сабахом". Хозяева занимают четвертую строчку с 3 очками, проведя на одну игру меньше, чем соперник, а "нефтяники" идут восьмыми, у них в активе одно очко.

Премьер-лига Азербайджана
III тур
20 августа (воскресенье)

18:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Эйюб Ибрагимов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
"Азерсун Арена".

20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Банк Республика Арена".

Отметим, что в рамках третьего тура чемпионата страны "Туран Товуз" на выезде обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Сумгайыт" выиграл у "Габалы" - 1:2, а "Зиря" оказалась сильнее "Сабаил" (2:1).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı, "Sabah" "Neftçi"ni qəbul edəcək

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