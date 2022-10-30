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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал 11-ю победу подряд

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал 11-ю победу подряд Очередная игра 12-го тура состоялась в Высшей футбольной лиге Азербайджана.
Футбол
30 октября 2022 г. 17:18
Премьер-лига Азербайджана: Карабах одержал 11-ю победу подряд

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч XII тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Шамахы" принимал "Карабах".

Матч на Шамахинском городском стадионе завершился победой гостей со счетом 0:4. Голы забили Муса Гурбанлы на 51-й и добавленной к основному времений 3-й минутах, Эльвин Джафаргулиев на 56-й минуте и Джалал Гусейнов на добавленной пятой минуте (автогол).

Одержав 11-ю победу подряд, агдамский клуб продолжает лидерство с 33 очками. "Шамахы" с 4 очками занимает 9 место.

Отметим, что в других матчах XII тура "Туран Товуз" обыграл "Сумгайыт" со счетом 1:0, "Кяпаз" одолел "Сабаил", а "Нефтчи" оказался сильнее "Зиря" (в обоих матчах 3:0). Тур завершится игрой "Сабах" - "Габала", которая состоится сегодня.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" ardıcıl 11-ci qələbəsini qazanıb

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