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Премьер-лига Азербайджана: “Карабах” начал сезон с поражения

Премьер-лига Азербайджана: “Карабах” начал сезон с поражения В Премьер-лиге Азербайджана состоялась еще одна игра I тура.
Футбол
6 августа 2023 г. 00:40
Премьер-лига Азербайджана: “Карабах” начал сезон с поражения

В Премьер-лиге Азербайджана состоялась еще одна игра I тура.

Как сообщает Report, во второй встрече дня на поле вышел ”Карабах“.

Представитель Агдама принял команду "Зиря" на Azersun Arena. Судьбу матча решил всего один гол. Греческий защитник Димитриос Чантакиас забил мяч на 48-й минуте, тем самым принес ”Зире" выездную победу со счетом 1:0. Чемпион же начал сезон с поражения.

Отметим, что в других матчах тура “Туран Товуз” обыграл “Араз-Нахчыван” (3:0), а “Сумгайыт” одержал победу над “Сабаилом” (4:1). Тур завершится 6 августа играми “Кяпаз” - “Нефтчи” и “Сабах” - “Габала”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” mövsümə məğlubiyyətlə başlayıb

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