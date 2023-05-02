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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде одолел "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде одолел "Нефтчи" Агдамский "Карабах" на выезде обыграл бакинский "Нефтчи" со счетом 2:4 в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
2 мая 2023 г. 22:29
Премьер-лига Азербайджана: Карабах на выезде одолел Нефтчи

Агдамский "Карабах" на выезде обыграл бакинский "Нефтчи" со счетом 2:4 в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, игра прошла в Баку на стадионе "Баксель Арена".

Подопечные Гурбана Гурбанова забили два ранних гола. Сначала на 10-й минуте Рамиль Шейдаев открыл счет, спустя шесть минут Леандро Андраде увеличил преимущество "скакунов" до двух мячей. На 31-й минуте матча сербский защитник "Нефтчи" Воислав Станкович был удален с поля прямой красной карточкой.

Несмотря на это, "нефтяникам" удалось сократить отставание в счете за пять минут до конца первой половины встречи. Отличился бразильский нападающий Матеус Салданья. Однако, уже на 54-й минуте Салданья забил автогол - 1:3. Спустя 10 минут Эмин Махмудов вновь сократил отрыв до минимального, точно реализовав пенальти.

Итоговый счет установил Абдулла Зубир на 80-й минуте - 2:4.

За четыре тура до конца чемпионата "Нефтчи" гарантировал себе третье место, в активе бакинцев 61 очко.

После победы "Карабах" продолжает уверенно лидировать (81 очко).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Derbini "Qarabağ" qazanıb, "Neftçi" bürünc medalı təmin edib

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