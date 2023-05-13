Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" может досрочно оформить чемпионство

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры 34-го тура.
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В первом противостоянии дня "Габала" дома будет принимать "Туран Товуз". Хозяева в настоящее время занимают четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков. Товузцы идут шестыми с 35 очками в активе.
Команды до сих пор встречались в первенствах страны три раза. В первой встрече победу отпраздновала "Габала", остальные две игры завершились вничью.
В другой игре дня бакинский "Сабаил" на "АСКО Арене" будет принимать агдамский "Карабах". "Скакуны" в настоящее время лидирует в чемпионате, набрав 84 очков по итогам 33 игр. "Моряки" занимают девятое место с 25 очками.
В случае победы агдамский клуб досрочно гарантирует золотые медали чемпионата.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIV тур
13 мая (суббота)
18:00. "Габала" - "Туран Товуз"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Парвин Талыбов, Ширмамед Мамедов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев
Габалинский городской стадион.
20:30. "Сабаил" - "Карабах"
Судьи: Кямаль Умудлу, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
представитель АФФА: Ильхам Алиев
"АСКО Арена", Баку.
Отметим, что в стартовом матче 34-го тура "Зиря" дома сыграла вничью с "Кяпазом"(1:1). Встреча между "Нефтчи" и "Шамахы" в рамках тура состоится 14, а матч между "Сумгайытом" и "Сабахом" - 17 мая.