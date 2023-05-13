Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" может досрочно оформить чемпионство

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры 34-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры 34-го тура.

Как сообщает Report , один из матчей пройдет в Баку, другая игра состоится в Габале.

В первом противостоянии дня "Габала" дома будет принимать "Туран Товуз". Хозяева в настоящее время занимают четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков. Товузцы идут шестыми с 35 очками в активе.

Команды до сих пор встречались в первенствах страны три раза. В первой встрече победу отпраздновала "Габала", остальные две игры завершились вничью.

В другой игре дня бакинский "Сабаил" на "АСКО Арене" будет принимать агдамский "Карабах". "Скакуны" в настоящее время лидирует в чемпионате, набрав 84 очков по итогам 33 игр. "Моряки" занимают девятое место с 25 очками.

В случае победы агдамский клуб досрочно гарантирует золотые медали чемпионата.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIV тур

13 мая (суббота)

18:00. "Габала" - "Туран Товуз"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Парвин Талыбов, Ширмамед Мамедов, Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев

Габалинский городской стадион.

20:30. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Кямаль Умудлу, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Анар Салманов

представитель АФФА: Ильхам Алиев

"АСКО Арена", Баку.

Отметим, что в стартовом матче 34-го тура "Зиря" дома сыграла вничью с "Кяпазом"(1:1). Встреча между "Нефтчи" и "Шамахы" в рамках тура состоится 14, а матч между "Сумгайытом" и "Сабахом" - 17 мая.