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Премьер-лига Азербайджана: III тур начнется западным дерби

Премьер-лига Азербайджана: III тур начнется западным дерби Сегодня будет дан старт III туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
18 августа 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: III тур начнется западным дерби

Сегодня будет дан старт III туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в единственной игре дня гянджинский "Кяпаз" будет принимать "Туран Товуз".

Западное дерби на Гянджинском городском стадионе начнется в 17:00. После двух туров оба клуба набрали по 3 очка. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, в двух играх победу праздновал представитель Товуза, один раз сильнее оказался "Кяпаз", еще в одной встрече была зафиксирована ничья. По показателю забитых мячей лидируют товузцы - 4:1.

Премьер-лига Азербайджана
III тур
18 августа (пятница)

17:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Джавид Джалилов, Зограб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Джаваншир Юсифов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Гянджинский городской стадион.

Отметим, что игры III тура "Габала" - "Сумгайыт" и "Сабаил" - "Зиря" пройдут 19 августа, а матчи "Карабах" - "Араз-Нахчыван", "Сабах" - "Нефтчи" 20 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında III tura Qərb derbisi ilə start veriləcək

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