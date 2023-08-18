Премьер-лига Азербайджана: III тур начнется западным дерби

Сегодня будет дан старт III туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Западное дерби на Гянджинском городском стадионе начнется в 17:00. После двух туров оба клуба набрали по 3 очка. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, в двух играх победу праздновал представитель Товуза, один раз сильнее оказался "Кяпаз", еще в одной встрече была зафиксирована ничья. По показателю забитых мячей лидируют товузцы - 4:1.
Премьер-лига Азербайджана
III тур
18 августа (пятница)
17:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Джавид Джалилов, Зограб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Джаваншир Юсифов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Гянджинский городской стадион.
Отметим, что игры III тура "Габала" - "Сумгайыт" и "Сабаил" - "Зиря" пройдут 19 августа, а матчи "Карабах" - "Араз-Нахчыван", "Сабах" - "Нефтчи" 20 августа.