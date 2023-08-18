Премьер-лига Азербайджана: III тур начнется западным дерби

Сегодня будет дан старт III туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт III туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в единственной игре дня гянджинский "Кяпаз" будет принимать "Туран Товуз".

Западное дерби на Гянджинском городском стадионе начнется в 17:00. После двух туров оба клуба набрали по 3 очка. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, в двух играх победу праздновал представитель Товуза, один раз сильнее оказался "Кяпаз", еще в одной встрече была зафиксирована ничья. По показателю забитых мячей лидируют товузцы - 4:1.

Премьер-лига Азербайджана

III тур

18 августа (пятница)

17:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Зограб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Джаваншир Юсифов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Гянджинский городской стадион.

Отметим, что игры III тура "Габала" - "Сумгайыт" и "Сабаил" - "Зиря" пройдут 19 августа, а матчи "Карабах" - "Араз-Нахчыван", "Сабах" - "Нефтчи" 20 августа.