Премьер-лига Азербайджана: "Габала" примет "Сумгайыт", "Нефтчи" сыграет с "Сабаил"

Сегодня в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
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В первом противостоянии дня "Габала" дома сыграет с "Сумгайытом". На данный момент "Красно-черные" занимают пятую строчку турнирной таблицы с 28 очками в активе, гости идут седьмыми, набрав 18 очков.
До сих пор команды встречались между собой 41 раз. В 23 играх победу праздновал провинциальный клуб, пять раз победу одерживали сумгайытцы, 13 раз фиксировалась ничья. По показателю забитых и пропущенных мячей лидирует "Габала" - 65:30.
Во второй игре дня сойдутся "Нефтчи" (3-е место, 45 очков) и "Сабаил" (10-е место, 16 очков). Команды до сих пор встречались в Премьер-лиге 21 раз. Номинальные гости в этих играх одержали всего две победы, три матча завершились вничью и 16 раз победителем оказывался "Нефтчи". В разнице мячей "флагман" обладает значительным преимуществом - 46:12.
Премьер-лига Азербайджана
XXIII тур
18 февраля
15:00. "Габала" - "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Габалинский городской стадион.
17:30. "Нефтчи" - "Сабаил"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"Бакселль Арена", Баку.
Напомним, что в стартовом матче тура "Кяпаз" в Гяндже обыграл "Шамахы" со счетом 3:2. Матчи "Зиря" — "Карабах" и "Сабах" — "Туран Товуз" состоятся 19 февраля.