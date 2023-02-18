Премьер-лига Азербайджана: "Габала" примет "Сумгайыт", "Нефтчи" сыграет с "Сабаил"

Сегодня в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

Сегодня в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

Как сообщает Report , игры пройдут в Габале и Баку.

В первом противостоянии дня "Габала" дома сыграет с "Сумгайытом". На данный момент "Красно-черные" занимают пятую строчку турнирной таблицы с 28 очками в активе, гости идут седьмыми, набрав 18 очков.

До сих пор команды встречались между собой 41 раз. В 23 играх победу праздновал провинциальный клуб, пять раз победу одерживали сумгайытцы, 13 раз фиксировалась ничья. По показателю забитых и пропущенных мячей лидирует "Габала" - 65:30.

Во второй игре дня сойдутся "Нефтчи" (3-е место, 45 очков) и "Сабаил" (10-е место, 16 очков). Команды до сих пор встречались в Премьер-лиге 21 раз. Номинальные гости в этих играх одержали всего две победы, три матча завершились вничью и 16 раз победителем оказывался "Нефтчи". В разнице мячей "флагман" обладает значительным преимуществом - 46:12.

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

18 февраля

15:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Габалинский городской стадион.

17:30. "Нефтчи" - "Сабаил"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Гюльага Джабаров

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Бакселль Арена", Баку.

Напомним, что в стартовом матче тура "Кяпаз" в Гяндже обыграл "Шамахы" со счетом 3:2. Матчи "Зиря" — "Карабах" и "Сабах" — "Туран Товуз" состоятся 19 февраля.