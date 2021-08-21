Премьер-лига Азербайджана: "Габала" победила "Кешлю"

Стартовал II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу - первый матч прошел между клубами "Габала" и "Кешля".
Игра, прошедшая на городском стадионе в Габале, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Счет на 11-ой минуте открыл полузащитник "Габалы" Яови Акакпо, второй гол на 30-ой минуте забил другой футболист клуба - Рафаэль Утзиг.
Игроки "Кешля" смогли частично реабилитироваться только на 76-ой минуте голом Анатоле Абанга.
Не обошлось и без инцидентов. Так, на дополнительных минутах матча защитник гостевой команды Шахрияр Алиев получил красную карточку в результате спора с судьей.
Отметим, что главным судьей матча был Рашад Ахмедов.