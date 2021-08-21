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Премьер-лига Азербайджана: "Габала" победила "Кешлю"

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" победила "Кешлю" Стартовал II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
21 августа 2021 г. 20:14
Премьер-лига Азербайджана: Габала победила Кешлю

Стартовал II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу - первый матч прошел между клубами "Габала" и "Кешля".

Игра, прошедшая на городском стадионе в Габале, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 11-ой минуте открыл полузащитник "Габалы" Яови Акакпо, второй гол на 30-ой минуте забил другой футболист клуба - Рафаэль Утзиг.

Игроки "Кешля" смогли частично реабилитироваться только на 76-ой минуте голом Анатоле Абанга.

Не обошлось и без инцидентов. Так, на дополнительных минутах матча защитник гостевой команды Шахрияр Алиев получил красную карточку в результате спора с судьей.

Отметим, что главным судьей матча был Рашад Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qəbələ" "Keşlə"yə qalib gəlib

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