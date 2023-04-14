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Премьер-лига Азербайджана: "Габала" на выезде обыграла "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" на выезде обыграла "Нефтчи" Футбольный клуб "Габала" из одноименного города на выезде обыграл бакинский "Нефтчи" со счетом 1:2.
Футбол
14 апреля 2023 г. 22:19
Премьер-лига Азербайджана: Габала на выезде обыграла Нефтчи

Футбольный клуб "Габала" из одноименного города на выезде обыграл бакинский "Нефтчи" со счетом 1:2.

Как передает Report, команды встретились на "Баксель Арене" в рамках ХХХ тура Премьер-лиги Азербайджана.

Гости открыли счет уже на 13-й минуте. Рамон Мачадо не простил грубейшую ошибку вратаря Ивана Бркича. На 24-й минуте Исник Алими реализовал пенальти и увеличил разницу в счете до двух мячей.

На 61-й минуте рефери вновь показал на 11-метровую точку, на этот раз в ворота регионального клуба. Удар капитана "Нефтчи" Эмина Махмудова оказался точным - 1:2. Других голов в матче забито не было.

Благодаря победе "Габала" увеличила запас очков до 42 и закрепилась 4-й позиции в турнирной таблице. "Нефтчи" идет третьим, набрав 60 очков.

Отметим, что в матче открытия тура "Зиря" выиграла у "Сабаила" ​​со счетом 3:1. Игра тура "Кяпаз" - "Туран Товуз" пройдет 15 апреля, а "Шамахы" - "Сумгайыт" и "Сабах" - "Карабах" 16 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Qəbələ” “Neftçi”ni səfərdə məğlub edib

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