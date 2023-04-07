Премьер-лига Азербайджана: "Габала" дома сыграет с "Зиря"

Сегодня будет дан старт XXIX туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Команды встречались в первенствах страны 30 раз. Из них 10 раз победу праздновали представители регионального клуба, 14 матчей завершились вничью, в шести играх победу одерживала столичная команда. В соотношении мячей у хозяев весомое превосходство – 36:26.
"Габала" забивала в последних четырех играх, а "Зиря" не побеждала в последних 12 выездных матчах.
Премьер-лига Азербайджана
XXIX тур
7 апреля (пятница)
17:00. "Габала" - "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Габалинский городской стадион.
Отметим, что в рамках тура 8 апреля состоятся матчи "Сабаил" - "Сабах" и "Сумгайыт" - "Нефтчи", а 9 апреля - "Туран Товуз" - "Шамахы" и "Карабах" - "Кяпаз".