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Премьер-лига Азербайджана: "Габала" дома сыграет с "Зиря"

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" дома сыграет с "Зиря" Сегодня будет дан старт XXIX туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
7 апреля 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Габала дома сыграет с Зиря

Сегодня будет дан старт XXIX туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в стартовом матче "Габала" дома сыграет с "Зиря". В настоящее время габалинцы находятся на пятой строчке турнирной таблицы с 36 очками, бакинский клуб занимает четвертое место с 38 очками.

Команды встречались в первенствах страны 30 раз. Из них 10 раз победу праздновали представители регионального клуба, 14 матчей завершились вничью, в шести играх победу одерживала столичная команда. В соотношении мячей у хозяев весомое превосходство – 36:26.

"Габала" забивала в последних четырех играх, а "Зиря" не побеждала в последних 12 выездных матчах.

Премьер-лига Азербайджана
XXIX тур
7 апреля (пятница)

17:00. "Габала" - "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Габалинский городской стадион.

Отметим, что в рамках тура 8 апреля состоятся матчи "Сабаил" - "Сабах" и "Сумгайыт" - "Нефтчи", а 9 апреля - "Туран Товуз" - "Шамахы" и "Карабах" - "Кяпаз".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qəbələ" bu gün "Zirə"ni qəbul edəcək

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