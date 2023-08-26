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Премьер-лига Азербайджана: Четвертая кряду победа клуба "Зиря"

Премьер-лига Азербайджана: Четвертая кряду победа клуба "Зиря" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра IV тура.
Футбол
26 августа 2023 г. 22:40
Премьер-лига Азербайджана: Четвертая кряду победа клуба Зиря

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра IV тура.

Как передает Report, "Зиря", показавшая в первых трех турах максимальный результат, принимала серебряного призера прошлого сезона ФК "Сабах".

Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Владислав Кулач.

"Зиря" является единоличным лидером с 12 очками. "Сабах", сыгравший на одну игру меньше, находится на пятом месте с четырьмя очками.

Ранее, "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью - 1:1, а "Туран Товуз" уступил в родных стенах бакинскому клубу "Сабаил" со счетом 1:3.

Отметим, что тур завершится 27 августа матчами "Нефтчи"-"Габала" и "Карабах"-"Кяпяз".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb

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