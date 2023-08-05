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Премьер-лига Азербайджана: Чемпион начнет сезон матчем против ”Зиры"

Премьер-лига Азербайджана: Чемпион начнет сезон матчем против ”Зиры" В азербайджанской Премьер-лиге продолжается борьба первого тура.
Футбол
5 августа 2023 г. 09:46
Премьер-лига Азербайджана: Чемпион начнет сезон матчем против ”Зиры

В азербайджанской Премьер-лиге продолжается борьба первого тура.

Как сообщает Report, сегодня состоятся еще две игры.

Первыми встретятся команды ”Сабаил“ и ”Сумгайыт". Оба клуба, которые внесли радикальные изменения в свой состав во время летних каникул, будут претендовать на еврокубки в этом сезоне.

Затем "Карабах" примет на родной арене “Зиру”. Коллектив Рашада Садыгова тоже наметил себе цель попасть в первую "четверку".

Отметим, что в матче открытия сезона, прошедшем накануне, “Turan Tovuz” на выезде обыграл “Араз-Нахчыван” со счетом 3:0. Тур завершится матчами “Кяпаз”-“Нефтчи” (17:00), “Сабах” – “Габала” (20:00), которые состоятся 6 августа.

Азербайджанская Премьер-Лига

I тур

5 августа

18:30. "Сабаил" – " Сумгайыт”
Главный судья: Эльчин Масиев
"ASCO Arena”

21:00. "Карабах" – "Зира”
Главный судья: Алияр Агаев
“Azersun Arena”

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Çempion mövsümə “Zirə”yə qarşı oyunla start verəcək

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