Премьер-лига Азербайджана: Чемпион начнет сезон матчем против ”Зиры"

В азербайджанской Премьер-лиге продолжается борьба первого тура.
Как сообщает Report, сегодня состоятся еще две игры.
Первыми встретятся команды ”Сабаил“ и ”Сумгайыт". Оба клуба, которые внесли радикальные изменения в свой состав во время летних каникул, будут претендовать на еврокубки в этом сезоне.
Затем "Карабах" примет на родной арене “Зиру”. Коллектив Рашада Садыгова тоже наметил себе цель попасть в первую "четверку".
Отметим, что в матче открытия сезона, прошедшем накануне, “Turan Tovuz” на выезде обыграл “Араз-Нахчыван” со счетом 3:0. Тур завершится матчами “Кяпаз”-“Нефтчи” (17:00), “Сабах” – “Габала” (20:00), которые состоятся 6 августа.
Азербайджанская Премьер-Лига
I тур
5 августа
18:30. "Сабаил" – " Сумгайыт”
Главный судья: Эльчин Масиев
"ASCO Arena”
21:00. "Карабах" – "Зира”
Главный судья: Алияр Агаев
“Azersun Arena”