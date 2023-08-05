Премьер-лига Азербайджана: Чемпион начнет сезон матчем против ”Зиры"

В азербайджанской Премьер-лиге продолжается борьба первого тура.

В азербайджанской Премьер-лиге продолжается борьба первого тура.

Как сообщает Report, сегодня состоятся еще две игры.

Первыми встретятся команды ”Сабаил“ и ”Сумгайыт". Оба клуба, которые внесли радикальные изменения в свой состав во время летних каникул, будут претендовать на еврокубки в этом сезоне.

Затем "Карабах" примет на родной арене “Зиру”. Коллектив Рашада Садыгова тоже наметил себе цель попасть в первую "четверку".

Отметим, что в матче открытия сезона, прошедшем накануне, “Turan Tovuz” на выезде обыграл “Араз-Нахчыван” со счетом 3:0. Тур завершится матчами “Кяпаз”-“Нефтчи” (17:00), “Сабах” – “Габала” (20:00), которые состоятся 6 августа.

Азербайджанская Премьер-Лига

I тур

5 августа

18:30. "Сабаил" – " Сумгайыт”

Главный судья: Эльчин Масиев

"ASCO Arena”

21:00. "Карабах" – "Зира”

Главный судья: Алияр Агаев

“Azersun Arena”