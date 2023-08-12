Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" одолел "Габалу"

Стартовал второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Стартовал второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , стартовый матч состоялся на "Далга Арене".

Вернувшийся в элиту "Араз-Нахчыван" принимал обладателя кубка страны "Габалу". Игра завершилась победой хозяев - 2:0. Счет на 17-й минуте открыл бельгийский полузащитник нахчыванского клуба Исмаил Аззаури. За 7 минут до завершения основного времени матча конголезский форвард Элвис Машике удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет.

Благодаря победе "Араз-Нахчыван" записал в свой актив первые три очка в текущем сезоне, "Габала" же получила второе поражение.

Отметим, что сегодня в рамках второго тура чемпионата страны состоится еще одна игра, "Кяпаз" на выезде сыграет с "Зиря". Матч начнется в 21:00. Остальные встречи тура пройдут 13 и 14 августа.