О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" одолел "Габалу"

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" одолел "Габалу" Стартовал второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
12 августа 2023 г. 20:43
Премьер-лига Азербайджана: Араз-Нахчыван одолел Габалу

Стартовал второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, стартовый матч состоялся на "Далга Арене".

Вернувшийся в элиту "Араз-Нахчыван" принимал обладателя кубка страны "Габалу". Игра завершилась победой хозяев - 2:0. Счет на 17-й минуте открыл бельгийский полузащитник нахчыванского клуба Исмаил Аззаури. За 7 минут до завершения основного времени матча конголезский форвард Элвис Машике удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет.

Благодаря победе "Араз-Нахчыван" записал в свой актив первые три очка в текущем сезоне, "Габала" же получила второе поражение.

Отметим, что сегодня в рамках второго тура чемпионата страны состоится еще одна игра, "Кяпаз" на выезде сыграет с "Зиря". Матч начнется в 21:00. Остальные встречи тура пройдут 13 и 14 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Qəbələ”ni məğlub edib

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi