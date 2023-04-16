Премьер-лига Азербайджан: "Шамахы" и "Сумгайыт" сыграли вничью

В рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.

В рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.

Как сообщает Report , "Сумгайыт" на выезде сыграл с "Шамахы".

Игра завершилась безголевой ничьей.

После этой ничьи гости взяли 25-е очко и укрепились на восьмой строчке турнирной таблицы, "Шамахы" с 22 очками идет девятым.

Тур завершится игрой "Сабах" - "Карабах", которая состоится сегодня.

Отметим, что в предыдущих матчах ХХХ тура "Зиря" дома выиграла у "Сабаила" со счетом ​​3:1, "Габала" на выезде одолела "Нефтчи" - 2:1, а "Кяпаз" в домашнем матче (игра прошла в Габале) оказался сильнее "Туран Товуз" (1:0).