Премьер-лига Азербайджан: "Шамахы" и "Сумгайыт" сыграли вничью

В рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.
Как сообщает
Игра завершилась безголевой ничьей.
После этой ничьи гости взяли 25-е очко и укрепились на восьмой строчке турнирной таблицы, "Шамахы" с 22 очками идет девятым.
Тур завершится игрой "Сабах" - "Карабах", которая состоится сегодня.
Отметим, что в предыдущих матчах ХХХ тура "Зиря" дома выиграла у "Сабаила" со счетом 3:1, "Габала" на выезде одолела "Нефтчи" - 2:1, а "Кяпаз" в домашнем матче (игра прошла в Габале) оказался сильнее "Туран Товуз" (1:0).