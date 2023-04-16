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Премьер-лига Азербайджан: "Шамахы" и "Сумгайыт" сыграли вничью

Премьер-лига Азербайджан: "Шамахы" и "Сумгайыт" сыграли вничью В рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.
Футбол
16 апреля 2023 г. 18:31
Премьер-лига Азербайджан: Шамахы и Сумгайыт сыграли вничью

В рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся очередной матч.

Как сообщает Report, "Сумгайыт" на выезде сыграл с "Шамахы".

Игра завершилась безголевой ничьей.

После этой ничьи гости взяли 25-е очко и укрепились на восьмой строчке турнирной таблицы, "Шамахы" с 22 очками идет девятым.

Тур завершится игрой "Сабах" - "Карабах", которая состоится сегодня.

Отметим, что в предыдущих матчах ХХХ тура "Зиря" дома выиграла у "Сабаила" со счетом ​​3:1, "Габала" на выезде одолела "Нефтчи" - 2:1, а "Кяпаз" в домашнем матче (игра прошла в Габале) оказался сильнее "Туран Товуз" (1:0).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Şamaxıda qalib müəyyənləşməyib

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